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    Рабьо не хочет переходить в «Тоттенхэм». Хавбек считает лондонцев ниже своего уровня

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо не намерен переходить в «Тоттенхэм». По мнению француза, лондонский клуб не соответствует его уровню.

    Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что кроме «Тоттенхэма» французом интересуются «Барселона» и «Ювентус».

    • Рабьо – воспитанник «ПСЖ». Выступает за основную команду с 2013 года.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за парижан 20 матчей, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +44537

      zigbert 11 минут назад

      Руководство Барселоны совсем недавно отбивалось от назойливых требований его мамы.

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      Рейтинг: +4056

      mihail200606 48 минут назад

      Его Мама считает тоттенхэм ниже его уровня)

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