Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо не намерен переходить в «Тоттенхэм». По мнению француза, лондонский клуб не соответствует его уровню.

Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что кроме «Тоттенхэма» французом интересуются «Барселона» и «Ювентус».