Руководство Барселоны совсем недавно отбивалось от назойливых требований его мамы.
Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо не намерен переходить в «Тоттенхэм». По мнению француза, лондонский клуб не соответствует его уровню.
Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что кроме «Тоттенхэма» французом интересуются «Барселона» и «Ювентус».
- Рабьо – воспитанник «ПСЖ». Выступает за основную команду с 2013 года.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за парижан 20 матчей, записав в свой актив два гола и две результативные передачи.