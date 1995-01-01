Буффон – о переходе в «ПСЖ»: «Я никогда не продам свои идеалы и мечты за деньги»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон заявил, что перешел во французский клуб не ради денег.

Итальянец присоединился к парижанам летом 2018 года. До этого 40-летний вратарь в течение 17 лет выступал за «Ювентус».

«Я никогда не продам свои идеалы и мечты за деньги. Если бы я собирался это, то сделал бы задолго до перехода в «ПСЖ». Деньги важны, это средство, чтобы жить лучше, но я не продажный.

Они считали меня сумасшедшим или статуей, на которой не хватает только голубей. Однако мой энтузиазм делает меня молодым, и, если я хочу продолжать играть, я не могу быть как старый дед.

Иногда я более глуп, чем тот, кому 20 лет, и люди не понимают моего возраста.

Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, потому что получить предложение от такого клуба – большое удовлетворение. Я всегда старался изо всех сил. Уверен, что вел себя хорошо, и жизнь наградила меня этим бонусом», – сказал Буффон.