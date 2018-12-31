Кроос и Модрич – трансферные цели «Интера» на лето

Полузащитник «Реала» Тони Кроос входит в сферу интересов «Интера». Немец – трансферная цель миланцев летом 2019 года.

Вместе с Кроосом «Интер» будет пытаться приобрести его партнера по мадридской команде Луку Модрича, об интересе черно-синих к которому уже сообщалось ранее.