Кроос и Модрич – трансферные цели «Интера» на лето

Полузащитник «Реала» Тони Кроос входит в сферу интересов «Интера». Немец – трансферная цель миланцев летом 2019 года.
Вместе с Кроосом «Интер» будет пытаться приобрести его партнера по мадридской команде Луку Модрича, об интересе черно-синих к которому уже сообщалось ранее.
- Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года. Договор Модрича истекает в 2020-м.
- В текущем сезоне немецкий хавбек забил один гол и сделал две результативные передачи в 21-м матче за мадридцев. Хорват провел 23 встречи, записав на свой счет один мяч и четыре голевые передачи.