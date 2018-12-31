Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Кроос и Модрич – трансферные цели «Интера» на лето

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос входит в сферу интересов «Интера». Немец – трансферная цель миланцев летом 2019 года.

    Вместе с Кроосом «Интер» будет пытаться приобрести его партнера по мадридской команде Луку Модрича, об интересе черно-синих к которому уже сообщалось ранее.

    • Контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года. Договор Модрича истекает в 2020-м.
    • В текущем сезоне немецкий хавбек забил один гол и сделал две результативные передачи в 21-м матче за мадридцев. Хорват провел 23 встречи, записав на свой счет один мяч и четыре голевые передачи.

    Источник: Corriere dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru