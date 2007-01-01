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    ЦСКА: «Надеемся, в новом году у нас будет немало поводов для радости»

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала поздравление своим болельщикам с наступающим 2019 годом.

    «Дорогие болельщики! Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют вас с наступающим новым годом!

    Желаем вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения, мира и добра! Надеемся, что в новом году у нас будет немало поводов для радости, и при вашей поддержке мы одержим много ярких побед!» – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

    • После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
    • Команда Виктора Гончаренко не вышла в плей-офф еврокубков, занял последнее место в группе в Лиге чемпионов.
    • Из Кубка России красно-синие выбыли на стадии 1/16 финала, проиграв «Тюмени».

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2736

      84aivengo 59 секунд назад

      ЦСКА всегда будет первым !!!!

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