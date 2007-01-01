ЦСКА: «Надеемся, в новом году у нас будет немало поводов для радости»

ЦСКА всегда будет первым !!!!
Пресс-служба ЦСКА опубликовала поздравление своим болельщикам с наступающим 2019 годом.
«Дорогие болельщики! Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют вас с наступающим новым годом!
Желаем вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения, мира и добра! Надеемся, что в новом году у нас будет немало поводов для радости, и при вашей поддержке мы одержим много ярких побед!» – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.
- После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
- Команда Виктора Гончаренко не вышла в плей-офф еврокубков, занял последнее место в группе в Лиге чемпионов.
- Из Кубка России красно-синие выбыли на стадии 1/16 финала, проиграв «Тюмени».