ЦСКА: «Надеемся, в новом году у нас будет немало поводов для радости»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала поздравление своим болельщикам с наступающим 2019 годом.

«Дорогие болельщики! Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют вас с наступающим новым годом!

Желаем вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения, мира и добра! Надеемся, что в новом году у нас будет немало поводов для радости, и при вашей поддержке мы одержим много ярких побед!» – говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.