Кака: «Роналду – замечательный человек. Может, немного тщеславный, но он всегда вел себя хорошо»

Бывший полузащитник «Реала» Кака поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым знаком по выступлениям за мадридский клуб.

«Криштиану – не только чемпион, но и замечательный человек. Он всегда был внимательным, вдумчивым и открытым ко всем. Да, может он немного тщеславный, но он всегда вел себя хорошо.

Он много помогал мне, даже поддерживал меня во время интервью. Однажды, когда мы были на сборах в Лос-Анджелесе, он позаботился о том, чтобы клубному персоналу купили 15 смартфонов.

У меня с ним никогда не было проблем, как и у других моих одноклубников», – цитирует Кака Football Italia со ссылкой на SportTV.