Кака: «Роналду – замечательный человек. Может, немного тщеславный, но он всегда вел себя хорошо»

Бывший полузащитник «Реала» Кака поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым знаком по выступлениям за мадридский клуб.
«Криштиану – не только чемпион, но и замечательный человек. Он всегда был внимательным, вдумчивым и открытым ко всем. Да, может он немного тщеславный, но он всегда вел себя хорошо.
Он много помогал мне, даже поддерживал меня во время интервью. Однажды, когда мы были на сборах в Лос-Анджелесе, он позаботился о том, чтобы клубному персоналу купили 15 смартфонов.
У меня с ним никогда не было проблем, как и у других моих одноклубников», – цитирует Кака Football Italia со ссылкой на SportTV.
- Кака перешел в «Реал» из «Милана» в 2009 году.
- Он провел за мадридский клуб 120 матчей и забил 29 голов.
- Кака покинул «Реал» в 2013 году.