Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Кака: «Роналду – замечательный человек. Может, немного тщеславный, но он всегда вел себя хорошо»

    Бывший полузащитник «Реала» Кака поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым знаком по выступлениям за мадридский клуб.

    «Криштиану – не только чемпион, но и замечательный человек. Он всегда был внимательным, вдумчивым и открытым ко всем. Да, может он немного тщеславный, но он всегда вел себя хорошо.

    Он много помогал мне, даже поддерживал меня во время интервью. Однажды, когда мы были на сборах в Лос-Анджелесе, он позаботился о том, чтобы клубному персоналу купили 15 смартфонов.

    У меня с ним никогда не было проблем, как и у других моих одноклубников», – цитирует Кака Football Italia со ссылкой на SportTV.

    • Кака перешел в «Реал» из «Милана» в 2009 году.
    • Он провел за мадридский клуб 120 матчей и забил 29 голов.
    • Кака покинул «Реал» в 2013 году.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru