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    Гвардиола – об игре с «Ливерпулем»: «Это немного больше, чем матч за три очка»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля».

    О восстановлении игроков

    Гюндоган – да. Но по Де Брюйне посмотрим. Будет ясно в четверг.

    О матче

    Конечно, это немного больше, чем матч за три очка. Мы играем с командой, которая идет первой.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет в четверг и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «Ливерпуль» с 54 очками возглавляет таблицу, «Сити» с 47 очками идет вторым.

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +544

      ivan-football-fan 1 час назад

      ...Это немного больше, чем матч за три очка...
      немного больше трёх - это ЧЕТЫРЕ)))

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      Рейтинг: +42140

      Рубик Докоян 1 час назад

      Это матч за 6 очков. При победе "горожан" разрыв сократится до 4 очков, а при поражении увеличится до 10 очков.

      0
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