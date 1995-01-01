Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля».

О восстановлении игроков

Гюндоган – да. Но по Де Брюйне посмотрим. Будет ясно в четверг.

О матче

Конечно, это немного больше, чем матч за три очка. Мы играем с командой, которая идет первой.

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет в четверг и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» с 54 очками возглавляет таблицу, «Сити» с 47 очками идет вторым.

Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?