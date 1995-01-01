...Это немного больше, чем матч за три очка...
немного больше трёх - это ЧЕТЫРЕ)))
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля».
О восстановлении игроков
Гюндоган – да. Но по Де Брюйне посмотрим. Будет ясно в четверг.
О матче
Конечно, это немного больше, чем матч за три очка. Мы играем с командой, которая идет первой.
- Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет в четверг и начнется в 23:00 по московскому времени.
- «Ливерпуль» с 54 очками возглавляет таблицу, «Сити» с 47 очками идет вторым.
Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?