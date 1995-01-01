Погба: «Мы «Манчестер Юнайтед», нам нужно быть на вершине таблицы»

команда ожила
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Борнмута» (4:1).
О матче
Нам нужна была победа. Мы показали хорошую игру. Мы возвращаемся, нам предстоит еще долгий путь, но закончить год так – это прекрасно.
О стиле игры «МЮ» при Сульшере
Мы «Манчестер Юнайтед», нам нужно быть на вершине таблицы. Это просто реакция футболистов, мы получаем удовольствие. Стиль другой. Мы выигрывали матчи и при прежнем тренере, но это просто другой стиль. Мы больше атакуем, создаем больше моментов, и это то, как мы хотим играть.
- Погба в этом матче установил личный рекорд по голам за сезон в АПЛ.
- «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице.