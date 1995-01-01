Погба: «Мы «Манчестер Юнайтед», нам нужно быть на вершине таблицы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Борнмута» (4:1).

О матче

Нам нужна была победа. Мы показали хорошую игру. Мы возвращаемся, нам предстоит еще долгий путь, но закончить год так – это прекрасно.

О стиле игры «МЮ» при Сульшере

Мы «Манчестер Юнайтед», нам нужно быть на вершине таблицы. Это просто реакция футболистов, мы получаем удовольствие. Стиль другой. Мы выигрывали матчи и при прежнем тренере, но это просто другой стиль. Мы больше атакуем, создаем больше моментов, и это то, как мы хотим играть.