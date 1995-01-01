Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Погба: «Мы «Манчестер Юнайтед», нам нужно быть на вершине таблицы»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Борнмута» (4:1).

    О матче

    Нам нужна была победа. Мы показали хорошую игру. Мы возвращаемся, нам предстоит еще долгий путь, но закончить год так – это прекрасно.

    О стиле игры «МЮ» при Сульшере

    Мы «Манчестер Юнайтед», нам нужно быть на вершине таблицы. Это просто реакция футболистов, мы получаем удовольствие. Стиль другой. Мы выигрывали матчи и при прежнем тренере, но это просто другой стиль. Мы больше атакуем, создаем больше моментов, и это то, как мы хотим играть.

    • Погба в этом матче установил личный рекорд по голам за сезон в АПЛ.
    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:04
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +825

      Bozigit 9 минут назад

      команда ожила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      ivan-football-fan 1 час назад

      Погба: «Мы «Манчестер Юнайтед», нам нужно быть на вершине таблицы»
      Доктор: "Понятно... и как давно ЭТО у вас...?"






      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru