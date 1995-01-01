Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о своей работе комментатором во время матча 20 тура АПЛ между«Ливерпулем» и «Арсеналом» (5:1).

О своих ошибках

Сказал, что Мане ударил или пас отдал. А Мане минут 15 назад заменили. Если бы я сидел около экрана телевизора, то сказал бы: «Что за дебил?».

Делаю ли себе поблажку? Да (смеется).

О работе с Константином Геничем

Он мастер. Мастер. Удалось ли «погонять мяч»? [имеется в виду работа не в качестве эксперта, а в роли основного комментатора – прим. «Бомбардира»]. Нет. Да я, честно, стесняюсь его «гонять». Думаю, это неинтересно как-то звучит. Поэтому сразу хочу его отдать, как и тогда, когда играл.

О том, что нужно улучшить

В первый раз мне могут простить плохой комментарий, а если не будет улучшения во втором репортаже, то это будет плохо. Что надо улучшить? Все. Дикцию, звук, нужно чаще включаться и еще много чего.