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    Аршавин – о своих ошибках во время комментирования футбола: «Если бы я сидел у телевизора, сказал бы: «Что за дебил?»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о своей работе комментатором во время матча 20 тура АПЛ между«Ливерпулем» и «Арсеналом» (5:1).

    О своих ошибках

    Сказал, что Мане ударил или пас отдал. А Мане минут 15 назад заменили. Если бы я сидел около экрана телевизора, то сказал бы: «Что за дебил?».

    Делаю ли себе поблажку? Да (смеется).

    О работе с Константином Геничем

    Он мастер. Мастер. Удалось ли «погонять мяч»? [имеется в виду работа не в качестве эксперта, а в роли основного комментатора – прим. «Бомбардира»]. Нет. Да я, честно, стесняюсь его «гонять». Думаю, это неинтересно как-то звучит. Поэтому сразу хочу его отдать, как и тогда, когда играл.

    О том, что нужно улучшить

    В первый раз мне могут простить плохой комментарий, а если не будет улучшения во втором репортаже, то это будет плохо. Что надо улучшить? Все. Дикцию, звук, нужно чаще включаться и еще много чего.

    Источник: Паблик ВКонтакте «Английский акцент»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2735

      Lester84 29 минут назад

      Прямо дежавю. Я точно таким же вопросом задавался, когда Аршавин после Евро-2012 говорил про ожидания и проблемы

      0
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      Рейтинг: -2

      СССР-111 44 минуты назад

      Молодец, Андрей! Так держать! Все понравилось, умно, с юмором, все по делу!

      0
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      Рейтинг: +172

      Dos_Santos 54 минуты назад

      "Да (смеется)" . . . В этот момент в моей голове реально прозвучал его смех (тюленя)

      0
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      Рейтинг: -2

      СССР-111 > Dos_Santos 41 минуту назад

      Ну у АСА смех классный! А вот у вас, судя по Вашей пустой голове, идиотичный.)

      0
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      Рейтинг: +544

      ivan-football-fan 56 минут назад

      Каким был футболистом, такой и "комментатор"-БЕЗАЛАБЕРНЫЙ ПОФИГИСТ...

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      Рейтинг: -2

      СССР-111 > ivan-football-fan 43 минуты назад

      Вы о себе вероятно, по-поводу безалаберности и пофигизма, ну Вам виднее. А Андрей великий игрок и классный комментатор!

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      Рейтинг: +1637

      Агасфер 1 час назад

      Очень "содержательно"...

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