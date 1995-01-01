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    «Крепкого здоровья, личного счастья». Семин поздравил фанатов «Локомотива» с Новым годом

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с поздравлением фанатов. Специалист в первую очередь пожелал здоровья.

    «Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями! Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с «Локомотивом» – футболистами и тренерами – не только радость побед, но и горечь поражений. За то, что вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали.

    Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений.

    С наступающим все вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!» – написал тренер.

    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
    • Железнодорожники – действующие чемпионы.
    • Ранее «Бомбардир» публиковал отрывки из последнего интервью Семина.

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +10966

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      С Новым годом Палыч! Здоровья и чемпионской игры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4882

      parevg 2 часа назад

      Спасибо Юрий Палыч, и вам того-же!!!

      0
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