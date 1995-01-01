«Крепкого здоровья, личного счастья». Семин поздравил фанатов «Локомотива» с Новым годом

С Новым годом Палыч! Здоровья и чемпионской игры!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с поздравлением фанатов. Специалист в первую очередь пожелал здоровья.
«Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями! Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с «Локомотивом» – футболистами и тренерами – не только радость побед, но и горечь поражений. За то, что вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали.
Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений.
С наступающим все вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!» – написал тренер.
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
- Железнодорожники – действующие чемпионы.
- Ранее «Бомбардир» публиковал отрывки из последнего интервью Семина.