Семин – о чемпионстве, Геркусе, драках в «Локомотиве», Фернандеше, Гилерме, Миранчуках, Денисове

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О победе в РПЛ в сезоне-2017/18

— Когда почувствовали запах золотой крови? Даже если эту мысль гнали от себя, она же все равно пришла в какой-то момент. В какой?

— После Нового года. Простые расклады: нам нужно было взять 50 процентов оставшихся очков. Мы их обязаны были взять, хотя и календарь достаточно сложный, и с Лигой Европы получилось плюс четыре матча. Но запахло добычей, так что мы не могли это упустить. Хотя нигде не озвучивали, ни на одной установке, ни на одном разборе. Ровно, твердо говорили о требованиях, о том, что не доделали или, наоборот, хорошо сделали. Бывало, после неудачных матчей я не всегда ругал, а, наоборот, успокаивал: все идет нормально.

Об Илье Геркусе

— Вы ведь разные совсем с Ильей Геркусом по характеру, по менталитету. Как вы находили общий язык? Насколько часто встречались? Были у вас долгие беседы с глазу на глаз за чаем-пивом?

— В команде всегда есть рабочие моменты, которые мы должны обсуждать. И на первом этапе мы встречались чаще. Потому, наверное, что было больше рабочих дел. Иной раз нам хватало просто телефонных разговоров. А основные встречи — это перед сезоном, когда нужно было определяться в дальнейшей стратегии и с приглашением игроков. Иной раз он был с чем-то не согласен. Иной раз я. Что касается спортивной составляющей, считал и считаю по сей день: это прерогатива тренера. Мое хозяйство, к которому я не люблю никого подпускать очень близко. Возможно, поэтому с нами практически не было спортивного директора. Периодически мы встречались с президентом. Но в команду лишних людей я старался не пускать. Что значит лишних? Других людей, кроме тренерского состава. Это в моих правилах.

— Три главных плюса президента Геркуса — ваша версия?

— Хорошо знает PR. Хорошо работает с болельщиками. Интеллигентный человек. У него достаточно много плюсов.

О драках

— Были проблемы с тем, чтобы сплотить команду в чемпионском сезоне? Устранить кланы, драки?

— Это хорошо, когда есть драки. Если драк нет, игроки безразличны. А когда драки, я люблю. Важно правильно к этому отнестись и после конфликтов разобраться в ситуации, которая им предшествовала. Помню, драка была на первом этапе — Хенти с кем-то. Конечно, он был необъективен, Хенти, тут даже вопросов нет. Драка была не в интересах дела, а наоборот, против. Так что драка драке рознь. Но когда небезразличные люди — это мне очень нравится. Тогда мы не будем проигрывать.

А если проиграли матч и люди домой разошлись сытые, довольные, получили зарплату — результата не будет. Сплачивается же команда нормальными человеческими отношениями и разговорами. Очень важно, чтобы в них было честное отношение к игроку.

О Мануэле Фернандеше

— Фернандеш — умный. Видно даже по тому, как говорит, как себя ведет. Ум игрока — сложность для тренера?

— Наоборот, это замечательно. Потому что умный человек всегда впитывает, если ты достучишься до него, правильно объяснишь, какие качества у него работают, какие нет. В категоричной форме ты не сможешь ему ничего доказать. А в диалоге он, конечно, поймет. Потому что он умный. И еще важный момент. Это касается не только игроков, но и руководителей. Есть такие, которые за полтора года два русских слова не могут произнести.

А Фернандеш говорит по-нашему хорошо. Значит, адаптировался к стране. Эдер — и тот уже по-русски соображает, не говоря про Ари. Это о чем говорит? Что человек уважает страну, ее традиции и традиции клуба. Он своим становится. А есть временщики. Им не интересны ни русская история, ни русский язык, ни российская жизнь. В своем мирке. Но мне больше нравится, когда люди пришли в команду не только телом, но и душой.

О Гилерме

— Гилерме лучше Игоря Акинфеева?

— Лучший в России. Это мое личное мнение. Основано на том, что он забирает весь верх, все угловые, все фланговое, вратарская площадь его. И, конечно, если бы не Коченков с Медведевым, может, Гилерме и не отыграл бы сезон так хорошо. Это конкуренция. Он меньше всех пропустил мячей в минувшем сезоне, правильно? И оборона «Локомотива» тоже. Наверное, есть смысл удивиться, почему его не взяли в сборную на чемпионат мира.

Об Алексее и Антоне Миранчуках

— Чувствуется их братская связь на поле, в жизни?

— Во-первых, я их путаю по сей день. По бутсам только отличаю. Вот вы сразу определяете, кто есть кто?! Что, прямо смотрите на лицо — и ясность? Я, может, невнимательно смотрю, но мне сложно, больше за действиями их слежу. У одного правая нога рабочая, у другого левая, а выглядят одинаково. И связь их, конечно, чувствуется.

Но мне почему понравился и второй брат… Его отправили на стажировку в Таллин, правильное решение, он команде на тот момент не подходил. Но он там хорошо играл! Неоднократно смотрел по маленьким видеонарезкам, как Антон играет. Даже наш оператор говорил: «Палыч, он не хуже, чем Алексей». Я говорю: «Не путаешь?». Он в ответ: «Вот вернете и увидите, что это так».

Но раньше нельзя было вернуть, потому что срок аренды был до конца сезона. А я хотел раньше. И, кстати, больше всего с подачи нашего оператора. Поэтому когда мы взяли Антона на сборы, я пожал Володе руку и сказал: «Тебе нужно становиться селекционером, а не делать нам видеоподборки».

— В детстве дрались, рассказывал Антон в интервью.

— Не видел такого. Но они крепкие, хорошие ребята. У них есть талант и недостатки, о которых они знают. Если выправят, могут хорошо выстрелить.

Об Игоре Денисове

— Один из самых интересных персонажей — Игорь Денисов. Когда его приглашали, понимали, что вас ждет укрощение строптивого?

— Игоря давно знаю. Когда работал в «Мордовии», а его отправили во вторую команду «Динамо», подошел к нему в какой-то гостинице: «Чего ты сидишь в дубле? Давай к нам! Будешь играть, не уходя из «Динамо», весь твой контракт там будет обслуживаться, не потеряешь игровую практику». Сказал, что не против, дал добро. Но не дало добро «Динамо».

Денисов любит футбол, хочет дальше двигаться, достигать результата. А какой он персонаж… Ситуация очень простая. На тренировки приходит вовремя. В играх полнейшая самоотдача. Уезжает с базы после того, как пройдет все физиопроцедуры, массажи и собеседования. Режим не нарушает. В гости меня не зовет, я его тоже не зову. И что? На футбольном поле выполняет все. Разногласия бывают, может, с глазу на глаз. Это нормально. В остальном — замечательное взаимодействие игрока и тренера. Я его не трогаю лишний раз. Если кому-то могу сделать замечание, то его не трогаю. Зачем, если все правильно делает?

— Боитесь?

— Никого и ничего не боюсь. Уже давно.