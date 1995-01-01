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    «Крылья Советов» не отрицают переход Джано, Тимофеева и Шишкина

    Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин (отец рэпера Pharaoh) рассчитывает, что спартаковцы Джано и Артем Тимофеев усилят команду. Также в стан самарцев должен перейти игрок «Краснодара» Роман Шишкин.

    – Джано, Шишкин и Тимофеев укрепят клуб, помогут «Крыльям»?

    – Клуб на это рассчитывает, приглашая тех или иных игроков. Конечно, всегда есть риск, что кто-то может не заиграть. Но мы берем игроков под конкретные задачи на поле, которые ставит тренер.

    • Самарцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Все три игрока – воспитанники «Спартака».
    • Самый возрастной из них – Шишкин.

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +194

      eaguar 45 минут назад

      Удачи Божовичу .

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      Рейтинг: +91

      латунный сепаратист 48 минут назад

      на халяву хотят взять

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      Рейтинг: +921

      Харченко 59 минут назад

      Все игроки могут усилить КС.

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      Рейтинг: +830

      VeniaminS 59 минут назад

      Укрепляемся,это же нормально.

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      Рейтинг: +14845

      oyabun 1 час назад

      Тимофеев, увы, сильно сдал после травмы. Эффективность отрицательная. Джано - долгое время обходились без него и сейчас сдюжим. Есть кому играть.

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      Рейтинг: +57

      Amokachi14 > oyabun 33 минуты назад

      Надеюсь Джано и Еременко останутся.Самые умные игроки Спартака на сегодняшний день.

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      Рейтинг: +3478

      _Marqella_ 1 час назад

      Вот это новость!!

      0
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      Рейтинг: +1624

      Агасфер 1 час назад

      Для КС это несомненно усиление.А уж как там сложится-дело случая и их отношения к делу,плюс тренерский взгляд на их роль,насколько он будет безошибочным.

      1
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      Рейтинг: +8618

      sssrspartak 1 час назад

      вот будет прикол проиграем крыльям и забьют наши игроки!!

      3
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      Рейтинг: +1624

      Агасфер > sssrspartak 1 час назад

      "Как обычно",а не "прикол".Так и будет:Как минимум,выйдут как на смертный бой.

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      Рейтинг: +14845

      oyabun > sssrspartak 1 час назад

      К сожалению, в том состоянии что мы видели Спартак до перерыва, он мог проиграть любому, даже самому слабому сопернику. Очень хочется верить и надеяться что после перерыва повода для стыда за любимую команду у нас уже не будет.

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      Рейтинг: +8618

      sssrspartak > oyabun 37 минут назад

      к сожалению он докатывался даже до хоккейного спартака!!того все имеют кто не лень!!сколько лет в клоаке и никакого толку!!вышли в плей офф ,а шуму то было!!кони унизили там как могли нас!!одну шайбу за четыре матча забили!!мне до сих пор противно все это вспоминать!!ладно хрен с ними!!будем надеяться на футбольный спартак!!!

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      Рейтинг: -2625

      gosproektikabinet > Агасфер 6 минут назад

      просто никто не хочет новых ливерпулей получить поэтом всеми силами не пускают вас в ек

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