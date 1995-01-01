«Крылья Советов» не отрицают переход Джано, Тимофеева и Шишкина

Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин (отец рэпера Pharaoh) рассчитывает, что спартаковцы Джано и Артем Тимофеев усилят команду. Также в стан самарцев должен перейти игрок «Краснодара» Роман Шишкин.

– Джано, Шишкин и Тимофеев укрепят клуб, помогут «Крыльям»?

– Клуб на это рассчитывает, приглашая тех или иных игроков. Конечно, всегда есть риск, что кто-то может не заиграть. Но мы берем игроков под конкретные задачи на поле, которые ставит тренер.