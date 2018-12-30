Кепа – о матче с «Кристал Пэлас»: «У них есть классные форварды»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Он начнется в 15:00 по Москве.

«После матча с «Лестером» нам было важно реабилитироваться, и нет лучшего способа сделать это, кроме как обыграть противника на выезде.

Этот матч с «Кристал Пэлас» будет крайне важным. Это последний матч уходящего года, и «Кристал Пэлас» обыграл недавно «Манчестер Сити», а это непросто.

Конечно, у них отличные форварды, которые могут вскрыть любую оборону, и они будут играть дома. Я там еще ни разу не играл, но товарищи мне сказали, что на их стадионе всегда сложно играть», – сказал испанец.