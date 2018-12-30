Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Кепа – о матче с «Кристал Пэлас»: «У них есть классные форварды»

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Он начнется в 15:00 по Москве.

    «После матча с «Лестером» нам было важно реабилитироваться, и нет лучшего способа сделать это, кроме как обыграть противника на выезде.

    Этот матч с «Кристал Пэлас» будет крайне важным. Это последний матч уходящего года, и «Кристал Пэлас» обыграл недавно «Манчестер Сити», а это непросто.

    Конечно, у них отличные форварды, которые могут вскрыть любую оборону, и они будут играть дома. Я там еще ни разу не играл, но товарищи мне сказали, что на их стадионе всегда сложно играть», – сказал испанец.

    • «Челси» идет в таблице четвертым.
    • «Кристал Пэлас» занимает 14 строчку.
    • «Челси» последний матч на «Селхарст Парк» проиграл со счетом 1:2.

    Источник: Официальный сайт «Челси» на русском языке

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru