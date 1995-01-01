Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не думает о победе в АПЛ как об уже добытой. Красные лидируют с девятиочковым отрывом.

«Я был бы идиотом, если бы думал, что мы уже выиграли турнир. Хотя я и не самый умный человек в мире. Вечеринку мы не начинаем», – сказал немец Goal.

«Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя в АПЛ на девять очков.

Красные не выигрывали турнир в нынешнем веке.

Статистика свидетельствует, что «Ливерпуль» станет чемпионом.

Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?