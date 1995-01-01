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    Клопп: «Я не идиот и не думаю, что «Ливерпуль» уже выиграл АПЛ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не думает о победе в АПЛ как об уже добытой. Красные лидируют с девятиочковым отрывом.

    «Я был бы идиотом, если бы думал, что мы уже выиграли турнир. Хотя я и не самый умный человек в мире. Вечеринку мы не начинаем», – сказал немец Goal.

    • «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя в АПЛ на девять очков.
    • Красные не выигрывали турнир в нынешнем веке.
    • Статистика свидетельствует, что «Ливерпуль» станет чемпионом.

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: Goal

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