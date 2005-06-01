«Ливерпуль» – третья команда АПЛ, набравшая в 20 турах не меньше 54 очков. Две предыдущие становились чемпионами

«Ливерпуль» за первые 20 туров АПЛ набрал 54 очка. Красные стали третьей командой в истории турнира, дошедшей до такой отметки, сообщает Opta.

Первым в сезоне-2005/06 был «Челси» (55 очков), вторым – «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18 (58 очков). Оба коллектива эти чемпионаты выиграли.

«Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя в АПЛ на девять очков.

Красные не выигрывали турнир в нынешнем веке.

В текущем сезоне ливерпульцы в чемпионате Англии не проигрывают.

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