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    «Ливерпуль» – третья команда АПЛ, набравшая в 20 турах не меньше 54 очков. Две предыдущие становились чемпионами

    «Ливерпуль» за первые 20 туров АПЛ набрал 54 очка. Красные стали третьей командой в истории турнира, дошедшей до такой отметки, сообщает Opta.

    Первым в сезоне-2005/06 был «Челси» (55 очков), вторым – «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18 (58 очков). Оба коллектива эти чемпионаты выиграли.

    • «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя в АПЛ на девять очков.
    • Красные не выигрывали турнир в нынешнем веке.
    • В текущем сезоне ливерпульцы в чемпионате Англии не проигрывают.

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: Opta

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