Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» – самые результативные в АПЛ

Молодцы. Следующий матч Ливер с М. Сити на выезде 3 января. Я даже не представляю, что бы наши клубы 3 января играли.
«Ливерпуль» крупно победил «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии (5:1).
Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» – самое результативное в истории АПЛ. Команды забили друг другу 155 голов, что является рекордом турнира по результативности.
Самым результативным матчем команд в рамках АПЛ является игра сезона-2008/09 на «Энфилде», завершившаяся со счетом 4:4. Четыре гола в этой встрече за «канониров» забил россиянин Андрей Аршавин.
Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?