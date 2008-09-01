Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» – самые результативные в АПЛ

    «Ливерпуль» крупно победил «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии (5:1).

    Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» – самое результативное в истории АПЛ. Команды забили друг другу 155 голов, что является рекордом турнира по результативности.

    Самым результативным матчем команд в рамках АПЛ является игра сезона-2008/09 на «Энфилде», завершившаяся со счетом 4:4. Четыре гола в этой встрече за «канониров» забил россиянин Андрей Аршавин.

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:48
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +290

      sergey610 10 минут назад

      Молодцы. Следующий матч Ливер с М. Сити на выезде 3 января. Я даже не представляю, что бы наши клубы 3 января играли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41882

      Рубик Докоян 35 минут назад

      Посмотришь такие матчи --- на других потом заснёшь... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9598

      афоня72 1 час назад

      Ливер впечатляет!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru