Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» – самые результативные в АПЛ

«Ливерпуль» крупно победил «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии (5:1).

Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» – самое результативное в истории АПЛ. Команды забили друг другу 155 голов, что является рекордом турнира по результативности.

Самым результативным матчем команд в рамках АПЛ является игра сезона-2008/09 на «Энфилде», завершившаяся со счетом 4:4. Четыре гола в этой встрече за «канониров» забил россиянин Андрей Аршавин.

Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?