Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Фигуристка Туктамышева: «Желаю «Зениту» выиграть Лигу Европы и чемпионат России в 2019 году»

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с наступающим Новым годом.

    «В первую очередь хочется сказать: я очень рада, что в этом году подружилась с футбольным клубом «Зенит», сходила на пару матчей на новый стадион. Это было очень здорово. Очень приятно, что именно я проводила открытую тренировку с Луишем Нету.

    Хочется пожелать футбольному клубу «Зенит» в следующем году выиграть Лигу Европы, чемпионат России и в принципе больших успехов.

    А я надеюсь, что наша дружба только укрепится в следующем году», – сказала Туктамышева.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 17-ти туров.
    • В 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы сыграют с «Фенербахче».

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:34
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Lev Aleks 5 минут назад

      Лигу Европы так уж и быть, а чемпионат ни в коем случае)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41882

      Рубик Докоян 1 час назад

      Нам бы первое место отстоять в РПЛ после перерыва, а до победы ЛЕ нет никаких шансов ни по игре, ни по составу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1033

      ДСА 1 час назад

      За двумя зайцами погонются ни одного не поймают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru