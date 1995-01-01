Фигуристка Туктамышева: «Желаю «Зениту» выиграть Лигу Европы и чемпионат России в 2019 году»

Лигу Европы так уж и быть, а чемпионат ни в коем случае)))
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с наступающим Новым годом.
«В первую очередь хочется сказать: я очень рада, что в этом году подружилась с футбольным клубом «Зенит», сходила на пару матчей на новый стадион. Это было очень здорово. Очень приятно, что именно я проводила открытую тренировку с Луишем Нету.
Хочется пожелать футбольному клубу «Зенит» в следующем году выиграть Лигу Европы, чемпионат России и в принципе больших успехов.
А я надеюсь, что наша дружба только укрепится в следующем году», – сказала Туктамышева.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 17-ти туров.
- В 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы сыграют с «Фенербахче».
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 декабря 2018 г.