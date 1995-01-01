Фигуристка Туктамышева: «Желаю «Зениту» выиграть Лигу Европы и чемпионат России в 2019 году»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с наступающим Новым годом.

«В первую очередь хочется сказать: я очень рада, что в этом году подружилась с футбольным клубом «Зенит», сходила на пару матчей на новый стадион. Это было очень здорово. Очень приятно, что именно я проводила открытую тренировку с Луишем Нету.

Хочется пожелать футбольному клубу «Зенит» в следующем году выиграть Лигу Европы, чемпионат России и в принципе больших успехов.

А я надеюсь, что наша дружба только укрепится в следующем году», – сказала Туктамышева.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 17-ти туров.

В 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы сыграют с «Фенербахче».