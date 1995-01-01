Эмери: «Поражение от «Ливерпуля» поможет нам»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил результат матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:5). Испанец считает красных примером.

«Сопернику помогла целеустремленность. Мы не смогли его остановить. Результат встречи плохой, но он поможет нам. Прогресс «Ливерпуля» – хороший пример для нас», – сказал Эмери ВВС.

«Арсенал» идет в таблице АПЛ пятым – в зоне Лиги Европы.

Отставание от топ-четыре – два очка.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с девятиочковым отрывом.

Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?