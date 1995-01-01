Эмери: «Поражение от «Ливерпуля» поможет нам»

Мил человек. А я думал, что ничья с Кристалл Пэлас и Вулвс уже должны были нас учить многому. А поражение от Саутгемптона так и вовсе взбодрить похлеще хлыста. Так нет - мы еле-еле сыграли в ничейку с топ-клубом Брайтон и ожидаемо размазались (в который раз) по Энфилду.
Нихрена не будет. Ты способен Эмери только на одно - намертво закрепить Арсенал на месте №6. Это и есть теперь наш потолок.
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил результат матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:5). Испанец считает красных примером.
«Сопернику помогла целеустремленность. Мы не смогли его остановить. Результат встречи плохой, но он поможет нам. Прогресс «Ливерпуля» – хороший пример для нас», – сказал Эмери ВВС.
- «Арсенал» идет в таблице АПЛ пятым – в зоне Лиги Европы.
- Отставание от топ-четыре – два очка.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с девятиочковым отрывом.
Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?