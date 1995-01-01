Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Эмери: «Поражение от «Ливерпуля» поможет нам»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери оценил результат матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:5). Испанец считает красных примером.

    «Сопернику помогла целеустремленность. Мы не смогли его остановить. Результат встречи плохой, но он поможет нам. Прогресс «Ливерпуля» – хороший пример для нас», – сказал Эмери ВВС.

    • «Арсенал» идет в таблице АПЛ пятым – в зоне Лиги Европы.
    • Отставание от топ-четыре – два очка.
    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с девятиочковым отрывом.

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:11
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +278

      LMI 5 минут назад

      Мил человек. А я думал, что ничья с Кристалл Пэлас и Вулвс уже должны были нас учить многому. А поражение от Саутгемптона так и вовсе взбодрить похлеще хлыста. Так нет - мы еле-еле сыграли в ничейку с топ-клубом Брайтон и ожидаемо размазались (в который раз) по Энфилду.
      Нихрена не будет. Ты способен Эмери только на одно - намертво закрепить Арсенал на месте №6. Это и есть теперь наш потолок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2259

      zatonn 11 минут назад

      Ну если только попасть в Лигу Европы, не более того

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105969
    #2
    Zenit-84
    76701
    #3
    Chernyi Lis
    76046
    #4
    Андрей Ермошин
    68783
    #5
    DeMoN-FCMU
    63418
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru