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    Фирмино – третий бразилец в истории АПЛ, который оформил хет-трик в одном матче

    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино забил три гола в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (5:1).

    27-летний форвард стал третьим бразильцем в истории АПЛ, который забил три гола в одной игре. Ранее это удалось сделать Робиньо («Манчестер Сити») и Афонсо Алвешу («Мидлсбро»).

    • Фирмино перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» летом 2015 года за 41 миллион евро.
    • Контракт футболиста с мерсисайдцами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Opta

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1533

      I_R_O_N_M_A_N 2 часа назад

      Я чего-то не понял в этой жизни - судя по заголовку хет-трик можно оформить в разных матчах???

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      Рейтинг: +41882

      Рубик Докоян > I_R_O_N_M_A_N 1 час назад

      Если пытаться понять заголовки на сайте, а потом сравнить с содержанием самой заметки, то можно стать пациентом небезызвестной палаты №6...

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