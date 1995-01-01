Фирмино – третий бразилец в истории АПЛ, который оформил хет-трик в одном матче

Я чего-то не понял в этой жизни - судя по заголовку хет-трик можно оформить в разных матчах???
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино забил три гола в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (5:1).
27-летний форвард стал третьим бразильцем в истории АПЛ, который забил три гола в одной игре. Ранее это удалось сделать Робиньо («Манчестер Сити») и Афонсо Алвешу («Мидлсбро»).
- Фирмино перешел в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» летом 2015 года за 41 миллион евро.
- Контракт футболиста с мерсисайдцами рассчитан до 2023 года.