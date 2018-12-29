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    Клопп: «Когда Салах дал пробить пенальти Фирмино, я чуть не расплакался»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп чуть не заплакал во время матча 20 тура АПЛ против «Арсенала» (5:1). Об этом рассказал сам немец.

    «Когда Мохамед Салах дал пробить во втором тайме пенальти Роберто Фирмино, я чуть не расплакался. Мы все знаем, как Салах любит забивать голы, но сейчас он дал возможность Бобби», – сказал Клопп.

    • Гол с пенальти стал для Фирмино третьим в матче.
    • Ливерпульцы лидируют в АПЛ.
    • В текущем сезоне АПЛ Фирмино провел 19 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: Твиттер АПЛ

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    29.12.2018 22:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5252

      mialkov 22 минуты назад

      Салах - мужик, уважуха!!!

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      Рейтинг: +3158

      vladik12 1 час назад

      Сентиментальный Юра.

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