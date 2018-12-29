Аршавин: «Как футболист я сильнее Шакири»

Если кто-то ещё помнит начало 2000-х, года эдак до 9, я думаю те согласятся с Андреем, он был реально хорош. Просто в какой-то момент потерял голову и почву подногами, потому и оказался в Казахстане. Если бы был более требовательным к себе может ишрал бы в паре с Месси. Он был тем игроком, который мог сделать результат. В нашем футболе после Андрея больше я таких не припомню.
Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин, комментируя матч 20 тура АПЛ между лондонцами и «Ливерпулем» (1:5), высказал мнение, что он как игрок сильнее хавбека красных Джердана Шакири.
«Я как игрок сильнее Шакири», – сказал россиянин в эфире телеканала «Матч Футбол 1» после обостряющего паса швейцарца на партнера.