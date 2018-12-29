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    Аршавин: «Как футболист я сильнее Шакири»

    Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин, комментируя матч 20 тура АПЛ между лондонцами и «Ливерпулем» (1:5), высказал мнение, что он как игрок сильнее хавбека красных Джердана Шакири.

    «Я как игрок сильнее Шакири», – сказал россиянин в эфире телеканала «Матч Футбол 1» после обостряющего паса швейцарца на партнера.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год (105 матчей в АПЛ, 23 гола).
    • Главное достижение в карьере игрока – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».
    • С 2002 по 2012 годы Аршавин выступал за сборную России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.12.2018 22:43
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1803

      Yev 17 минут назад

      Если кто-то ещё помнит начало 2000-х, года эдак до 9, я думаю те согласятся с Андреем, он был реально хорош. Просто в какой-то момент потерял голову и почву подногами, потому и оказался в Казахстане. Если бы был более требовательным к себе может ишрал бы в паре с Месси. Он был тем игроком, который мог сделать результат. В нашем футболе после Андрея больше я таких не припомню.

      0
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      Рейтинг: +2259

      zatonn 25 минут назад

      СССР-111, это похоже внедренный бот, судя по крейзи комментам

      0
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      Рейтинг: -3

      СССР-111 37 минут назад

      Видимо у некоторых пластов населения, чувство разума теряет всякий смысл. Ибо то что они пишут, это уже ближе к психопатии.))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2259

      zatonn 43 минуты назад

      Ты выигрывал Лигу Чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, клоун?!

      1
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      Рейтинг: -3

      СССР-111 > zatonn 36 минут назад

      Ну клоун тут, только ты и еще твои собратья по разуму. Выигрывала команда, а не Шакири. Его вклад минимальный. Это как Аленичев и ЛЧ.))

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1613

      Агасфер 1 час назад

      Прогулял ты свои таланты.

      1
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      Рейтинг: -3

      СССР-111 > Агасфер 44 минуты назад

      Так у Вас ведь, отродясь никакого таланта не было. А у Андрея все прекрасно!!!!

      -3
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      Рейтинг: +10951

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Верим, Андрюха, Джердан столько не выпьет.

      3
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      Рейтинг: -3

      СССР-111 > DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      А ты проверял что ли, свечку держал или наливал им?((

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Пятак1 1 час назад

      Только Шакири свою состоятельность доказывает на поле, а ты на плакате рекламном с вантузом, а теперь на канделаки тв. Почувствуйте разницу.

      5
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      Рейтинг: -3

      СССР-111 > Пятак1 42 минуты назад

      Только Шава свою состоятельность уже доказал!! В том числе и на Стене Почета в Лондоне и гранитной именной плитой!!! А также своей великолепной игрой!!

      -3
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      Рейтинг: -3

      СССР-111 > Пятак1 40 минут назад

      Шакири еще ничего и никому не доказал и не показал. Он и рядом не стоит с Андреем. А Вы просто дурака! Вот именно, почувствуй разницу.

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