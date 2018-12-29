Аршавин: «Как футболист я сильнее Шакири»

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин, комментируя матч 20 тура АПЛ между лондонцами и «Ливерпулем» (1:5), высказал мнение, что он как игрок сильнее хавбека красных Джердана Шакири.

«Я как игрок сильнее Шакири», – сказал россиянин в эфире телеканала «Матч Футбол 1» после обостряющего паса швейцарца на партнера.