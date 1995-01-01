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    Аршавин комментирует матч «Ливерпуль» – «Арсенал» по ТВ. Россиянин делал покер в ворота красных

    В эти минуты проходит матч 20 тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». В России посмотреть игру можно по телеканалу «Матч Футбол 1».

    Матч комментируют Константин Генич и бывший футболист лондонцев Андрей Аршавин, который на «Энфилде» делал покер.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год (105 матчей в АПЛ, 23 гола).
    • Главное достижение в карьере игрока – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».
    • С 2002 по 2012 годы Аршавин выступал за сборную России.

    Источник: Бомбардир.ру

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