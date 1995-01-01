Аршавин комментирует матч «Ливерпуль» – «Арсенал» по ТВ. Россиянин делал покер в ворота красных

В эти минуты проходит матч 20 тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом». В России посмотреть игру можно по телеканалу «Матч Футбол 1».

Матч комментируют Константин Генич и бывший футболист лондонцев Андрей Аршавин, который на «Энфилде» делал покер.