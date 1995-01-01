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    Погба: «Я поднес Кубок мира к небу и посвятил победу отцу»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поделился эмоциями от победы на ЧМ-2018 в июле.

    «Я много думал о своем отце (умер в мае 2017 – прим. «Бомбардира»). В 1998 году мы вместе смотрели финал чемпионата мира. Теперь его нет с нами.

    Я много думал о нем и посвятил победу ему. Я поднес Кубок мира к небу и отдал ему трофей», – цитирует 26-летнего француза Get Football News France.

    В текущем клубном сезоне Погба забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 22-ти играх всех турниров.

    Источник: Get Football News France

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +930

      Бомбардиръ 2 минуты назад

      Небу этот кусок земли не нужен вообще. Мальчишка бредит...

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