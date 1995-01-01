Погба: «Я поднес Кубок мира к небу и посвятил победу отцу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба поделился эмоциями от победы на ЧМ-2018 в июле.

«Я много думал о своем отце (умер в мае 2017 – прим. «Бомбардира»). В 1998 году мы вместе смотрели финал чемпионата мира. Теперь его нет с нами.

Я много думал о нем и посвятил победу ему. Я поднес Кубок мира к небу и отдал ему трофей», – цитирует 26-летнего француза Get Football News France.

В текущем клубном сезоне Погба забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 22-ти играх всех турниров.