Озил не сыграет с «Ливерпулем» из-за травмы колена

Журналист BBC Дэвид Орнстейн сообщил о состоянии полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

«Он участвовал в сегодняшней тренировке, но пожаловался на боль в колене и в итоге был исключен из числа тех, кто поедет на выезд», – написал Орнстейн в твиттере.

Матч на «Энфилде» мог стать для 30-летнего Озила 17-м в текущем сезоне. На его счету четыре гола и две результативные передачи.

Встреча команда Юргена Клоппа и Унаи Эмери состоится сегодня, 29-го декабря. Начало – в 20:30 по московскому времени.