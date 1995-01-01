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    Озил не сыграет с «Ливерпулем» из-за травмы колена

    Журналист BBC Дэвид Орнстейн сообщил о состоянии полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

    «Он участвовал в сегодняшней тренировке, но пожаловался на боль в колене и в итоге был исключен из числа тех, кто поедет на выезд», – написал Орнстейн в твиттере.

    Матч на «Энфилде» мог стать для 30-летнего Озила 17-м в текущем сезоне. На его счету четыре гола и две результативные передачи.

    Встреча команда Юргена Клоппа и Унаи Эмери состоится сегодня, 29-го декабря. Начало – в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Твиттер журналиста BBC Дэвида Орнстейна

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1228

      dinar7777dinar 23 минуты назад

      не велика потеря !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      LMI 37 минут назад

      Уже давно-давно говорю - продать нафиг этого лентяя талантливого и забыть как кошмарный сон

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Звезда запаса 48 минут назад

      У Арсенала появляется шанс на удачный результат.

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