Игорь Денисов: «Под руководством Семина и Геркуса «Локомотив» добился наибольших успехов за последние 14 лет»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора московского клуба.

– Илья Геркус покинул «Локомотив». Как прокомментируете его отставку?

– Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он «играл в нашей команде». Под его и Юрия Павловича руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности уважения!

Геркус занимал пост генерального директора «Локомотива» с лета 2016 года.

За период работы функционера в клубе железнодорожники выиграли Кубок и чемпионат России.

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