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    Игорь Денисов: «Под руководством Семина и Геркуса «Локомотив» добился наибольших успехов за последние 14 лет»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился мнением об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора московского клуба.

    – Илья Геркус покинул «Локомотив». Как прокомментируете его отставку?

    – Если честно, сейчас вся команда в отпусках и лично для меня эта новость стала огромной неожиданностью. Не знаю, что произошло, но лично я хотел бы выразить огромную благодарность Илье за то время, которое он «играл в нашей команде». Под его и Юрия Павловича руководством мы добились наибольших успехов за последние 14 лет, это заслуживает благодарности уважения!

    • Геркус занимал пост генерального директора «Локомотива» с лета 2016 года.
    • За период работы функционера в клубе железнодорожники выиграли Кубок и чемпионат России.

    Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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