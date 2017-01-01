Озил может пропустить матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рискует не сыграть в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».
Немец принял участие в тренировке лондонской команды, которая состоялась в пятницу, однако все еще испытывает проблемы с коленом. Главный тренер «канониров» Унаи Эмери собирается поберечь футболиста и не включать в заявку на игру.
- Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» пройдет сегодня. Начало – в 20:30 по московскому времени.
- В этом сезоне Озил провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.