Скалони: «Предпринимаем шаги, чтобы Месси вернулся в сборную Аргентины в 2019 году»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался по будущему в своей команде форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я не часто разговариваю с Месси, но мы поддерживаем отношения. Мы попытаемся предпринять шаги, чтобы он присоединился к нам в 2019 году. Мы находимся в ожидании переговоров с ним, и мы надеемся, что они завершатся позитивно для нас.

Это очень важный момент для нас. Любой тренер хотел бы работать с ним, а я больше, чем кто-либо другой, заинтересован в этом», – сказал 40-летний специалист.