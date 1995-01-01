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    Скалони: «Предпринимаем шаги, чтобы Месси вернулся в сборную Аргентины в 2019 году»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался по будущему в своей команде форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Я не часто разговариваю с Месси, но мы поддерживаем отношения. Мы попытаемся предпринять шаги, чтобы он присоединился к нам в 2019 году. Мы находимся в ожидании переговоров с ним, и мы надеемся, что они завершатся позитивно для нас.

    Это очень важный момент для нас. Любой тренер хотел бы работать с ним, а я больше, чем кто-либо другой, заинтересован в этом», – сказал 40-летний специалист.

    • Месси приостановил выступления за сборную Аргентины после поражения в 1/8 финала чемпионата мира французам.
    • Всего в составе национальной команды он провел 128 матчей и забил 65 мячей.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3059

      Сварожич 44 минуты назад

      Должен вернуться....31 год это не возраст для такого футболиста. А все что он говорит это с горяча...

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