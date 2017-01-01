Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Теперь Селюк будет наезжать на МЮ, если немец вдруг не купит парочку его бедолаг-клиентов.
Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед». Вчера немец объявил об уходе из московского клуба.
По информации Goal.com, стороны уже провели переговоры. В 2017 году функционер имел предложения от «Вест Хэма» и «Хаддерсфилда».
- Штоффельсхаус работал в «Локомотиве» с января 2017 года.
- Вместе с командой он выиграл Кубок и чемпионат России.