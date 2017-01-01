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    Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед». Вчера немец объявил об уходе из московского клуба.

    По информации Goal.com, стороны уже провели переговоры. В 2017 году функционер имел предложения от «Вест Хэма» и «Хаддерсфилда».

    • Штоффельсхаус работал в «Локомотиве» с января 2017 года.
    • Вместе с командой он выиграл Кубок и чемпионат России.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1642

      Viper for CSKA 5 минут назад

      Теперь Селюк будет наезжать на МЮ, если немец вдруг не купит парочку его бедолаг-клиентов.

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