Штоффельсхаус объявил об уходе с поста спортивного директора «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус сообщил, что покидает клуб.

«Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни. Поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива». Но не без слов благодарности.

Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул Чемпиона – это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи!» – написал немец в инстаграме.