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    Штоффельсхаус объявил об уходе с поста спортивного директора «Локомотива»

    Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус сообщил, что покидает клуб.

    «Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни. Поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива». Но не без слов благодарности.

    Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул Чемпиона – это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи!» – написал немец в инстаграме.

    • Штоффельсхаус пришел в московский клуб 22 января 2017 года.
    • При нем команды выиграла Кубок России в 2017 года и завоевала чемпионство в сезоне-2017/18. Эти золотые медали стали первыми для «Локомотива» с 2004 года.

    Источник: Инстаграм Эрика Штоффельсхауса

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +501

      zritelx 9 минут назад

      А вот спросить болельщиков Локо - им это интересно и они сильно расстроились из-за данного факта.

      0
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      Рейтинг: +4853

      parevg 19 минут назад

      Пошел вон, хуже тебя только Котов был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2244

      yorgenbarenz 53 минуты назад

      Первый покинул корабль...,гм.

      0
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