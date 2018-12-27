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    The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать Погба

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов прекратить трудовые отношения со своим полузащитником Полем Погба. Футболистом интересуется «Ювентус».

    По информации The Telegraph, с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера британцы передумали продавать француза.

    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблцие с 32 очками.
    • Сульшер занял пост исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» после отставки Жозе Моуринью.
    • Погба набрал четыре очка по системе «гол+пас» в последних двух матчах.

    Моур ушел – и Погба воскрес

    Источник: The Telegraph

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