The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать Погба

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов прекратить трудовые отношения со своим полузащитником Полем Погба. Футболистом интересуется «Ювентус».
По информации The Telegraph, с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера британцы передумали продавать француза.
- «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблцие с 32 очками.
- Сульшер занял пост исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» после отставки Жозе Моуринью.
- Погба набрал четыре очка по системе «гол+пас» в последних двух матчах.