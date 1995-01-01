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    Люка Эрнандес: «Прислушался к Гризманну и решил играть за сборную Франции»

    Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес рассказал, кто повлиял на его решение выступать за сборную Франции. Футболист имел юридическое право выбрать и сборную Испании.

    «Принять одно из самых сложных решений в жизни мне помог Антуан Гризманн. Он сказал, что у меня французская кровь. Благодаря Антуану не теряю себя; я прислушался к нему», – сказал Эрнандес Le Figaro.

    • Француз – воспитанник «Атлетико». За основную команду мадридцев 22-летний игрок дебютировал в декабре 2014 года.
    • В текущем сезоне защитник провел за «Атлетико» 17 матчей.
    • Эрнандес – чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции.

    Источник: Le Figaro

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