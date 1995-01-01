Люка Эрнандес: «Прислушался к Гризманну и решил играть за сборную Франции»

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес рассказал, кто повлиял на его решение выступать за сборную Франции. Футболист имел юридическое право выбрать и сборную Испании.

«Принять одно из самых сложных решений в жизни мне помог Антуан Гризманн. Он сказал, что у меня французская кровь. Благодаря Антуану не теряю себя; я прислушался к нему», – сказал Эрнандес Le Figaro.