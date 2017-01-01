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    Эмери: «Обсуждали трансфер Салаха в «ПСЖ», но мы засомневались»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля» рассказал, что он в качестве главного тренера «ПСЖ» рассматривал вариант приобретения нынешнего форварда красных Мохамеда Салаха.

    «Когда Салах играл за «Рому», мы обсуждали его трансфер в Париж. У нас возникли сомнения, но потом египтянин их развеял в Ливерпуле», – приводит слова Эмери Sky Sports.

    • Салах – лучший бомбардир АПЛ по итогам прошлого сезона.
    • Африканец в нынешнем сезоне отстает от лидера бомбардирской гонки на один мяч.
    • «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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