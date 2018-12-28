Семин – об уходе из «Локомотива» Геркуса и Штоффельсхауса: «Не комментирую, я в отпуске»

Правильно, Палыч! Лучше эту кучу не трогать, последствия чреваты серьёзными нарушениями экологии.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, что он думает об уходе из клуба генерального директора Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.
«Я не комментирую, я в отпуске. Пусть совет директоров комментирует», – сказал тренер Sport24.
- 46-летний Геркус занимал данную должность с лета 2016 года.
- При нем красно-зеленые выиграли свой девятый Кубок России и первое за 14 лет чемпионство.
- Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ пятым.
Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал