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    Семин – об уходе из «Локомотива» Геркуса и Штоффельсхауса: «Не комментирую, я в отпуске»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, что он думает об уходе из клуба генерального директора Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.

    «Я не комментирую, я в отпуске. Пусть совет директоров комментирует», – сказал тренер Sport24.

    • 46-летний Геркус занимал данную должность с лета 2016 года.
    • При нем красно-зеленые выиграли свой девятый Кубок России и первое за 14 лет чемпионство.
    • Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ пятым.

    Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал

    Источник: Sport24

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    28.12.2018 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10931

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Правильно, Палыч! Лучше эту кучу не трогать, последствия чреваты серьёзными нарушениями экологии.

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