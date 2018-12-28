Семин – об уходе из «Локомотива» Геркуса и Штоффельсхауса: «Не комментирую, я в отпуске»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, что он думает об уходе из клуба генерального директора Ильи Геркуса и спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.

«Я не комментирую, я в отпуске. Пусть совет директоров комментирует», – сказал тренер Sport24.

46-летний Геркус занимал данную должность с лета 2016 года.

При нем красно-зеленые выиграли свой девятый Кубок России и первое за 14 лет чемпионство.

Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ пятым.

Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал