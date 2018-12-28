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    «Это была большая честь – работать в великом клубе». Геркус выступил с прощальным обращением

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус попрощался с болельщиками в видеообращении. Кроме того, функционер поблагодарил главного тренера команды Юрия Семина.

    «Друзья, сегодня последний день моей работы в футбольном клубе «Локомотив». Пришло время прощаться. Для меня это была большая честь, большая гордость – работать в великом клубе, в клубе с такими традициями, такими болельщиками, такой историей.

    Каждый день для меня наполнен был огромным счастьем, огромной радостью, что я могу приносить пользу людям, болельщикам, что я могу помогать клубу сражаться за высокие места и награды. У меня сохранились замечательные воспоминания об этом времени, великолепные воспоминания. Они будут согревать меня всю жизнь.

    Хотел бы поблагодарить вас всех, болельщиков, всех тех, кто поддерживал меня, всех тех, кто ругал меня, делал замечания. Очень важно было находиться в постоянном диалоге, в постоянном контакте со всеми вами.

    Я хотел бы поблагодарить моих коллег, моих товарищей, которые стояли плечом к плечу, работали, поддерживали меня. Поблагодарить своих игроков. Ребята, вы молодцы. Большая честь и большая гордость для меня было работать с вами.

    Хотел бы поблагодарить тренеров, главного тренера Юрия Павловича Сeмина. Я очень многому у него научился. Моего товарища Эрика Штоффельсхауса, прекрасного, великолепного профессионала. Руководство «Российских железных дорог», которое дало мне такую возможность. И всех. Желаю вам побед, удачи, счастья. Вперeд, «Локомотив» Москва!» – сказал Геркус.

    • 46-летний руководитель занимал данную должность с лета 2016 года.
    • При нем красно-зеленые выиграли свой девятый Кубок России и первое за 14 лет чемпионство.
    • Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ пятым.

    text

    Публикация от text (@ilgerkus)

    Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал

    Источник: Истаграм Ильи Геркуса

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3242

      Diesel133 1 минуту назад

      И Вам спасибо! Жаль, что так и не сработались с Палычем..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      ilichkadr 1 час назад

      Илья, ты отработал достойно. Успехов тебе в дальнейшей работе, не забывай футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10924

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов на новой работе! И желательно без ущерба для Локомотива. """"""""""""""""

      3
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    • ...
      Рейтинг: +515

      тщмек 19 1 час назад

      Логичная фаза очищения. Сначала выгнали смородинских, затем спартачей, пришла очередь верхов. Главное, вовремя остановиться...

      0
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