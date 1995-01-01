Директор «Милана»: «Фанатам не стоит ждать громких трансферов зимой»

Я думаю от Милана уже никто ничего не ждет)
Спортивный директор «Милана» Леонардо не обещает зимой большого количества трансферов. Миланцы в Серии А идут шестыми.
«Фанатам не стоит ждать зимой громких приобретений. Это не совсем зависит от нас. Например, нам не пришли еще призовые деньги от УЕФА», – приводит слова бразильца Football Italia.
- Два самых дорогих футболиста «Милана» сейчас – Сусо и Гонсало Игуаин (стоимость – 50 миллионов евро).
- Четыре последних матча Серии А миланцы не выиграли.
- Итальянцы вылетели из Лиги Европы на групповом этапе.