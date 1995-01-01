Директор «Милана»: «Фанатам не стоит ждать громких трансферов зимой»

Спортивный директор «Милана» Леонардо не обещает зимой большого количества трансферов. Миланцы в Серии А идут шестыми.

«Фанатам не стоит ждать зимой громких приобретений. Это не совсем зависит от нас. Например, нам не пришли еще призовые деньги от УЕФА», – приводит слова бразильца Football Italia.