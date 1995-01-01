Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Директор «Милана»: «Фанатам не стоит ждать громких трансферов зимой»

    Спортивный директор «Милана» Леонардо не обещает зимой большого количества трансферов. Миланцы в Серии А идут шестыми.

    «Фанатам не стоит ждать зимой громких приобретений. Это не совсем зависит от нас. Например, нам не пришли еще призовые деньги от УЕФА», – приводит слова бразильца Football Italia.

    • Два самых дорогих футболиста «Милана» сейчас – Сусо и Гонсало Игуаин (стоимость – 50 миллионов евро).
    • Четыре последних матча Серии А миланцы не выиграли.
    • Итальянцы вылетели из Лиги Европы на групповом этапе.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1118

      BlackMurder 14 минут назад

      Я думаю от Милана уже никто ничего не ждет)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru