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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Подход Геркуса к тренеру – что дали, то и тренируй»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход с поста генерального директора клуба Ильи Геркуса. Функционер уже попрощался с фанатами.

    — В одном из интервью Геркус говорил о том, что по его мнению в современном футболе главный тренер попросту не может полностью отвечать за подбор кадров из-за большой загруженности и высоких задач. А как думаете вы?

    — Периодически приходится слышать подобные мнения. Помните, как однажды Леонид Федун сказал, что заслуга тренера в успехах команды всего 10 процентов, а все остальное — заслуга других. Я уверен в том, что без тренера комплектовать команду нельзя, ведь именно ему предстоит работать с этим игроком. Футболист должен быть не только классным профессионалом, но и подходить под характер команды, характер клуба и главного тренера.

    Нельзя просто так взять и навязать игрока. Даже если навязать тренеру Лионеля Месси, то и у него может не получиться. Поэтому в корне неправильно говорить: «это не работа тренера» или «что дали, то и тренируй». Считаю, что Геркус ошибается в этом подходе. При этом неправильно вешать этот вопрос только на тренера.

    Должна быть коллегиальная мысль. В каждом большом клубе выстроена целая система — есть селекционный отдел, который сначала просматривает игроков на видео, потом вживую, потом отбирает, потом обговаривает это с тренером и тренерским советом, после чего принимается соответствующее решение.

    • 46-летний руководитель занимал данную должность с лета 2016 года.
    • При нем красно-зеленые выиграли свой девятый Кубок России и первое за 14 лет чемпионство.
    • Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ пятым.

    Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10930

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Геркус и Федун - две одинаковые рыбины, из-за которых в клубах сплошные интриги и, как правило, то взлёт, то падение. Стабильности не будет при них. Хорошо, что один отплыл, теперь Палычу будет полегче.++++++

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      Рейтинг: +1566

      Агасфер 32 минуты назад

      Дюковский засланец,скоро всплывёт в РФС.

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      Рейтинг: +41626

      Рубик Докоян 1 час назад

      Тут с Наумовым можно согласиться по трансферной политике клубов. Она должна быть выстроена всеми заинтересованными службами и менеджментом. Приоритет за выбором игрока остаётся за главным тренером, финансовая сторона за руководством.

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      Рейтинг: +4040

      mihail200606 1 час назад

      Не знаю кто там прав.. Наумов вроде ниче не выиграл, а геркус выиграл. Хотя может ему просто повезло, что Шпалыч пришёл..

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