Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Подход Геркуса к тренеру – что дали, то и тренируй»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход с поста генерального директора клуба Ильи Геркуса. Функционер уже попрощался с фанатами.

— В одном из интервью Геркус говорил о том, что по его мнению в современном футболе главный тренер попросту не может полностью отвечать за подбор кадров из-за большой загруженности и высоких задач. А как думаете вы?

— Периодически приходится слышать подобные мнения. Помните, как однажды Леонид Федун сказал, что заслуга тренера в успехах команды всего 10 процентов, а все остальное — заслуга других. Я уверен в том, что без тренера комплектовать команду нельзя, ведь именно ему предстоит работать с этим игроком. Футболист должен быть не только классным профессионалом, но и подходить под характер команды, характер клуба и главного тренера.

Нельзя просто так взять и навязать игрока. Даже если навязать тренеру Лионеля Месси, то и у него может не получиться. Поэтому в корне неправильно говорить: «это не работа тренера» или «что дали, то и тренируй». Считаю, что Геркус ошибается в этом подходе. При этом неправильно вешать этот вопрос только на тренера.

Должна быть коллегиальная мысль. В каждом большом клубе выстроена целая система — есть селекционный отдел, который сначала просматривает игроков на видео, потом вживую, потом отбирает, потом обговаривает это с тренером и тренерским советом, после чего принимается соответствующее решение.

46-летний руководитель занимал данную должность с лета 2016 года.

При нем красно-зеленые выиграли свой девятый Кубок России и первое за 14 лет чемпионство.

Сейчас «Локомотив» идет в РПЛ пятым.

Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал