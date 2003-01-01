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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Представитель Головина: «Все мысли Александра только о Европе. Он будет играть в «Монако»

    Футбольный агент Олег Артeмов, который представляет интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что у россиянина нет намерений покидать клуб.

    Ранее появилась информация, что 22-летнего россиянина хочет приобрести «Зенит».

    «Все мысли Александра связаны с выступлением в Европе. Он будет играть в «Монако», – подчеркнул Артeмов.

    • Хавбек перебрался в стан монегасков из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 13 матчей и сделал две голевые передачи.
    • Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      Сын_маминой_подруги 1 час назад

      отмените лимит на легионеров. сейчас он не развивает футбол в РФ, а позволяет зажраться и купаться в роскоши каждому бегуну с мячом, способному хоть что-то показать на поле... тогда появится мотивация что-то доказывать, расти и рваться в Европу

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      Рейтинг: +7243

      vladimir-7 > Сын_маминой_подруги 12 минут назад

      Это ты Бомбардиру пишешь?

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