Представитель Головина: «Все мысли Александра только о Европе. Он будет играть в «Монако»

Футбольный агент Олег Артeмов, который представляет интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что у россиянина нет намерений покидать клуб.

Ранее появилась информация, что 22-летнего россиянина хочет приобрести «Зенит».

«Все мысли Александра связаны с выступлением в Европе. Он будет играть в «Монако», – подчеркнул Артeмов.