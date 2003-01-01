Представитель Головина: «Все мысли Александра только о Европе. Он будет играть в «Монако»

отмените лимит на легионеров. сейчас он не развивает футбол в РФ, а позволяет зажраться и купаться в роскоши каждому бегуну с мячом, способному хоть что-то показать на поле... тогда появится мотивация что-то доказывать, расти и рваться в Европу
Футбольный агент Олег Артeмов, который представляет интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что у россиянина нет намерений покидать клуб.
Ранее появилась информация, что 22-летнего россиянина хочет приобрести «Зенит».
«Все мысли Александра связаны с выступлением в Европе. Он будет играть в «Монако», – подчеркнул Артeмов.
- Хавбек перебрался в стан монегасков из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 13 матчей и сделал две голевые передачи.
- Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2023 года.