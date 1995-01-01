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    «Спорт День за Днем»: «Зенит» хочет купить Головина зимой

    «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Как сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на достоверный источник, петербуржцы попробуют осуществить трансфер россиянина в зимнее межсезонье.

    По информации источника, генеральный директор «Монако» Вадим Васильев находится в дружеских отношениях с экс-гендиректором «Зенита» Максимом Митрофановым. В настоящее время они обсуждают вероятность переезда 22-летнего футболиста в Санкт-Петербург.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом этого года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне россиянин провел за монегасков 13 встреч во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4853

      parevg 13 минут назад

      Ему что, Жирков уроки давал, как из ЦСКА в Зенит перейти????

      0
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      Рейтинг: +501

      zritelx 16 минут назад

      Головин переходит в Зенит- проверенная информация, Дзюбе предложили супер-контракт с Спартаком, Семака Гинер уговорил вернуться в ЦСКА помощником Гончаренко , а Жириновский решил вместо сына выдвинуть свою кандидатуру на пост главы РФС- вся информация достоверна , мы всегда должны верить родным средствам информации, они не когда не врут.

      0
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      Рейтинг: +7239

      vladimir-7 18 минут назад

      Челси нужно срочно подключиться и не отдавать Головина в Зенит,
      пусть они на стажировку отправят в Витесс к Слуцкому, а потом
      переведут в свой основной состав Челси.

      1
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      Рейтинг: +2708

      Lester84 26 минут назад

      Вот за такие маневры Зенит и не любят болельщики других команд. Бабло решает, чего уж там

      1
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      Рейтинг: +2223

      Спартач80 30 минут назад

      Мда....ни чем не брезгует Зенит....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1661

      Dgad 42 минуты назад

      Это точно не входит в планы Головина, он не за этим уезжал из ЦСКА чтобы через пол года вернуться да еще и в Зенит..

      4
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      Рейтинг: +374

      A-Den 50 минут назад

      По похожей схеме Жиркова в РПЛ вернули же

      1
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      Рейтинг: +14834

      oyabun 50 минут назад

      Захочет ли сам Головин возвращаться в это тихое спокойное болото?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1402

      ribavadim 51 минуту назад

      Зимой быстрее...

      0
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      Рейтинг: +9112

      bset 57 минут назад

      Я думаю, что у Головина другие планы, несмотря на все проблемы в Монако. Надо доказывать, что ты можешь быть лидером и вывести команду из кризиса. Тогда и в Челси, и любой другой крупный клуб без проблем можно будет попасть и дальше расти. А вернуться в РПЛ - это тупик.

      5
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      Рейтинг: +15612

      kykyi > bset 40 минут назад

      У нас вся страна. постоянно возвращается то в совок, то в средневековье и не думает, что это тупик. Вернется, как миленький. И начальники РФС помогут, типа нельзя терять такой талант для сборной, сидит без игровой практики. Не конкуррентноспособные мы с Европой, во всем.

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