«Спорт День за Днем»: «Зенит» хочет купить Головина зимой

Ему что, Жирков уроки давал, как из ЦСКА в Зенит перейти????
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Александра Головина.
Как сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на достоверный источник, петербуржцы попробуют осуществить трансфер россиянина в зимнее межсезонье.
По информации источника, генеральный директор «Монако» Вадим Васильев находится в дружеских отношениях с экс-гендиректором «Зенита» Максимом Митрофановым. В настоящее время они обсуждают вероятность переезда 22-летнего футболиста в Санкт-Петербург.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом этого года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне россиянин провел за монегасков 13 встреч во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2023 года.