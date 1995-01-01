«Спорт День за Днем»: «Зенит» хочет купить Головина зимой

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Монако» Александра Головина.

Как сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на достоверный источник, петербуржцы попробуют осуществить трансфер россиянина в зимнее межсезонье.

По информации источника, генеральный директор «Монако» Вадим Васильев находится в дружеских отношениях с экс-гендиректором «Зенита» Максимом Митрофановым. В настоящее время они обсуждают вероятность переезда 22-летнего футболиста в Санкт-Петербург.