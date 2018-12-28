Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    «Р-Спорт»: Головин останется в «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не собирается менять команду в ближайшее трансферное окно, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    «Это полная чушь. Он будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров «Монако», – сказал источник.

    Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Зенит», который попробует приобрести россиянина в грядущее зимнее межсезонье.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом этого года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне россиянин провел за монегасков 13 встреч во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru