«Р-Спорт»: Головин останется в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не собирается менять команду в ближайшее трансферное окно, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Это полная чушь. Он будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров «Монако», – сказал источник.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Зенит», который попробует приобрести россиянина в грядущее зимнее межсезонье.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом этого года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне россиянин провел за монегасков 13 встреч во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до июня 2023 года.