«Р-Спорт»: Головин останется в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не собирается менять команду в ближайшее трансферное окно, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Это полная чушь. Он будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров «Монако», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Зенит», который попробует приобрести россиянина в грядущее зимнее межсезонье.