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    «В футболе нет места расизму». Салах поддержал Кулибали

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

    В матче Серии А против «Интера» (0:1) сенегальский футболист подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков миланской команды.

    «В футболе нет места расизму. Расизму нет места вообще нигде», – сообщил Салах.

    Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты

    Источник: Твиттер Мохамеда Салаха

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1555

      Агасфер 57 минут назад

      Позор расистской Европе и стукачу Ты-ты! И куда смотрят правозащитники России? Где их веское слово в защиту футболиста?

      0
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      Рейтинг: +756

      ухоженный крокодил 1 час назад

      А везде имеет.
      Даже бандосы, русские, армяне и т.д..

      0
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