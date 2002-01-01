«В футболе нет места расизму». Салах поддержал Кулибали

Позор расистской Европе и стукачу Ты-ты! И куда смотрят правозащитники России? Где их веское слово в защиту футболиста?
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
В матче Серии А против «Интера» (0:1) сенегальский футболист подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков миланской команды.
«В футболе нет места расизму. Расизму нет места вообще нигде», – сообщил Салах.
Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты
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— Mohamed Salah (@MoSalah) 27 декабря 2018 г.