«В футболе нет места расизму». Салах поддержал Кулибали

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

В матче Серии А против «Интера» (0:1) сенегальский футболист подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков миланской команды.

«В футболе нет места расизму. Расизму нет места вообще нигде», – сообщил Салах.

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