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    Отступные за Цыганкова – 50 миллионов. Им интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария»

    В контракте полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова есть сумма отступных, которая составляет 50 миллионов евро. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

    «Насколько мне известно, его клаусула по новому контракту с «Динамо» составляет 50 миллионов евро. Если им будет интересоваться топ-клуб из лиг топ-5, и предложение будет приемлемым для Виктора, то «Динамо» может пойти на уступки. Но, насколько я понимаю, сам Цыганков хочет что-то выиграть с киевлянами и стать в истории клуба яркой фигурой. Я общался с Виктором и, насколько я понял, все его мысли о «Динамо». Он понимает, что им интересуются другие клубы, но на данном этапе он говорит только о киевском клубе. Разговоров о том, что он может куда-то перейти, я от него не слышал», – сказал Цыганык.

    Ранее сообщалось об интересе к Цыганкову со стороны «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Баварии».

    • В этом сезоне чемпионата Украины Цыганков забил девять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах.
    • Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 10 миллионов евро.

    Источник: Football Hub

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