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    Павлюченко: «Матч России с Испанией – лучшая игра 2018 года»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал самые запоминающиеся футбольные события 2018 года.

    «Этот уходящий год стал богатым на спортивные события. Для меня самое значимое событие — это чемпионат мира в России. Наша сборная сделала большой толчок и совершила прогресс.

    Отмечу великолепный и яркий матч в исполнении сборной России в 1/8 финала против испанской сборной. Безусловно, этот год запомнится победой нашей сборной над испанцами. Это самый лучший матч года. Пускай мы почти весь матч провели в обороне, но в конечном итоге обыграли испанцев в серии пенальти. Это мало кому удается в мире. Этот матч запомнится всем надолго. Желаю в Новом году нашим спортсменам достичь новых и грандиозных успехов», — сказал Павлюченко.

    • Россия победила Испанию в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира.
    • В четвертьфинале турнира россияне проиграли по пенальти Хорватии.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4014

      mihail200606 36 минут назад

      Дурачок.. Португалия Испания смотрел?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      utyf17 > mihail200606 6 минут назад

      ОН НЕ ДУРАК,ОН НАС ЗА ДУРАКОВ ДЕРЖИТ.

      0
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