Павлюченко: «Матч России с Испанией – лучшая игра 2018 года»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал самые запоминающиеся футбольные события 2018 года.

«Этот уходящий год стал богатым на спортивные события. Для меня самое значимое событие — это чемпионат мира в России. Наша сборная сделала большой толчок и совершила прогресс.

Отмечу великолепный и яркий матч в исполнении сборной России в 1/8 финала против испанской сборной. Безусловно, этот год запомнится победой нашей сборной над испанцами. Это самый лучший матч года. Пускай мы почти весь матч провели в обороне, но в конечном итоге обыграли испанцев в серии пенальти. Это мало кому удается в мире. Этот матч запомнится всем надолго. Желаю в Новом году нашим спортсменам достичь новых и грандиозных успехов», — сказал Павлюченко.