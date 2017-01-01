«Интер» выступил с официальным заявлением после оскорблений Кулибали фанатами клуба

«Интер» опубликовал официальное заявление по итогам матча 18 тура Серии А против «Наполи» (1:0). Во время игры фанаты миланцев оскорбляли защитника «Наполи» Калиду Кулибали на почве расизма.

Часть текста заявления:

«В ответ на события, которые произошли о время матча «Интер» – «Наполи» в среду и последовавшее решение Федерации футбола Италии, «Интер» хотел бы подчеркнуть, что клуб с 9 марта 1908 года поддерживал интеграцию, инновации и прогресс. Эти характеристики определили историю Милана — города, который выступает за уважение.

Вместе с нашим городом мы всегда боролись за будущее, свободное от дискриминации. Мы стремимся продвигать эти ценности везде, где мы работаем, и они всегда были предметом гордости клуба».

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