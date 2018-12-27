ЦСКА опубликовал второй выпуск шоу «Вечерний Гинер». В нем Акинфеев берет интервью у детей

ЦСКА опубликовал второй выпуск шоу «Вечерний Гинер». В этом ролике голкипер клуба Игорь Акинфеев берет интервью у детей. Игрок спросил:

как расшифровывается аббревиатура ЦСКА

как родители детей болеют за клуб

кто такой голкипер

кто станет чемпионом РПЛ

Ролик снят как пародия на шоу «Вечерний Ургант» (выходит на «Первом канале»).

Первый выпуск «Вечернего Гинера» вышел вчера, в нем президент клуба Евгений Гинер подвел итоги года и взял интервью у главного тренера команды Виктора Гончаренко. Посмотреть выпуск можно в материале «Бомбардира».