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    ЦСКА опубликовал второй выпуск шоу «Вечерний Гинер». В нем Акинфеев берет интервью у детей

    ЦСКА опубликовал второй выпуск шоу «Вечерний Гинер». В этом ролике голкипер клуба Игорь Акинфеев берет интервью у детей. Игрок спросил:

    • как расшифровывается аббревиатура ЦСКА
    • как родители детей болеют за клуб
    • кто такой голкипер
    • кто станет чемпионом РПЛ

    Ролик снят как пародия на шоу «Вечерний Ургант» (выходит на «Первом канале»).

    Первый выпуск «Вечернего Гинера» вышел вчера, в нем президент клуба Евгений Гинер подвел итоги года и взял интервью у главного тренера команды Виктора Гончаренко. Посмотреть выпуск можно в материале «Бомбардира».

    Источник: Официальный ютуб-канал ЦСКА

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    27.12.2018 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17420

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Ценно то, что экспромт, и ничего специально не репетировали, но, в целом, не так удачно, как первый выпуск

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