ЦСКА опубликовал второй выпуск шоу «Вечерний Гинер». В нем Акинфеев берет интервью у детей

Ценно то, что экспромт, и ничего специально не репетировали, но, в целом, не так удачно, как первый выпуск
ЦСКА опубликовал второй выпуск шоу «Вечерний Гинер». В этом ролике голкипер клуба Игорь Акинфеев берет интервью у детей. Игрок спросил:
- как расшифровывается аббревиатура ЦСКА
- как родители детей болеют за клуб
- кто такой голкипер
- кто станет чемпионом РПЛ
Ролик снят как пародия на шоу «Вечерний Ургант» (выходит на «Первом канале»).
Первый выпуск «Вечернего Гинера» вышел вчера, в нем президент клуба Евгений Гинер подвел итоги года и взял интервью у главного тренера команды Виктора Гончаренко. Посмотреть выпуск можно в материале «Бомбардира».