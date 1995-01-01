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    ЦСКА снял пародию на «Вечернего Урганта». Гинер в роли ведущего, Гончаренко – гость

    ЦСКА на своем официальном ютуб-канале опубликовал пародию на шоу «Вечерний Ургант». В роли ведущего снялся президент клуба Евгений Гинер. Он подвел итоги года для команды:

    «Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Вечерний Гинер». Специальный новогодний выпуск. Этот год получился неоднозначным – путевку в Лигу чемпионов добыла одна команда, а играла там уже другая. Хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую мы имели. Вы поддерживали нас на нашем стадионе, на выездах и даже в «Лужниках», где мы тоже в этом году сыграли»

    В гостях у ведущего был главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

    – Вопрос такой, Виктор Михалыч, готовы в следующем году стать чемпионами? – вопрос Гинера Гончаренко.

    – Да, мне бы хотелось…

    – Это все, что я хотел услышать. Работаем! – перебил Гинер.

    • ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблцие РПЛ с 33 очками.
    • Первое место занимает «Зенит» (34), вторым идет «Краснодар» (33).

    Источник: Официальный ютуб-канал ЦСКА

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