Хорошо !
ЦСКА на своем официальном ютуб-канале опубликовал пародию на шоу «Вечерний Ургант». В роли ведущего снялся президент клуба Евгений Гинер. Он подвел итоги года для команды:
«Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Вечерний Гинер». Специальный новогодний выпуск. Этот год получился неоднозначным – путевку в Лигу чемпионов добыла одна команда, а играла там уже другая. Хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую мы имели. Вы поддерживали нас на нашем стадионе, на выездах и даже в «Лужниках», где мы тоже в этом году сыграли»
В гостях у ведущего был главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
– Вопрос такой, Виктор Михалыч, готовы в следующем году стать чемпионами? – вопрос Гинера Гончаренко.
– Да, мне бы хотелось…
– Это все, что я хотел услышать. Работаем! – перебил Гинер.
- ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблцие РПЛ с 33 очками.
- Первое место занимает «Зенит» (34), вторым идет «Краснодар» (33).