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    Месси – о словах Роналду: «Мне не нужно ничего менять. Я в лучшем клубе мира»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на слова форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец предложил Месси принять его вызов и перейти в клуб Серии А.

    «Мне не нужно ничего менять. Я в лучшем клуба мира. Вызовы, которые встают передо мной, меняются каждый год. Мне не нужно менять команду или лигу, чтобы ставит новые цели.

    Я нахожусь дома, в лучшем клубе мира, у меня нет необходимости менять что-то», – сказал Месси.

    • «Барселона» лидирует в Примере с 37 очками.
    • Месси находится в системе «Барсы» с 2000 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6684

      DeStar 4 минуты назад

      Ну один нормально предложил между словом, второй правильно ответил. И в самом деле, зачем месси куда-то рыпаться

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