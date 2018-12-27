Месси – о словах Роналду: «Мне не нужно ничего менять. Я в лучшем клубе мира»

Ну один нормально предложил между словом, второй правильно ответил. И в самом деле, зачем месси куда-то рыпаться
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на слова форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец предложил Месси принять его вызов и перейти в клуб Серии А.
«Мне не нужно ничего менять. Я в лучшем клуба мира. Вызовы, которые встают передо мной, меняются каждый год. Мне не нужно менять команду или лигу, чтобы ставит новые цели.
Я нахожусь дома, в лучшем клубе мира, у меня нет необходимости менять что-то», – сказал Месси.
- «Барселона» лидирует в Примере с 37 очками.
- Месси находится в системе «Барсы» с 2000 года.