Роналду: «Хочу, чтобы однажды Месси приехал в Италию. Я надеюсь, он примет вызов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы продолжить свое соперничество с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в Серии А.

Ранее на протяжении девяти лет футболисты вместе выступали в чемпионате Испании и за это период выиграли каждый по пять «Золотых мячей».

«Возможно, Месси скучает по мне. Я выступал в Англии, Испании, Италии, Португалии и за свою национальную сборную, в то время как он по-прежнему еще в Испании.

Возможно, я ему нужен больше. Для меня жизнь – это вызов, мне это нравится. Мне нравится делать людей счастливыми.

Я бы хотел, чтобы однажды он приехал в Италию. Я надеюсь, что он примет вызов, как я. Но если он счастлив там, то я уважаю это.

Он фантастический игрок и хороший парень, но я здесь [в Италии] ничего не пропускаю. Это моя новая жизнь и я счастлив», – сказал Роналду.