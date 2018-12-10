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    • Роналду: «Хочу, чтобы однажды Месси приехал в Италию. Я надеюсь, он примет вызов»

    Роналду: «Хочу, чтобы однажды Месси приехал в Италию. Я надеюсь, он примет вызов»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы продолжить свое соперничество с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в Серии А.

    Ранее на протяжении девяти лет футболисты вместе выступали в чемпионате Испании и за это период выиграли каждый по пять «Золотых мячей».

    «Возможно, Месси скучает по мне. Я выступал в Англии, Испании, Италии, Португалии и за свою национальную сборную, в то время как он по-прежнему еще в Испании.

    Возможно, я ему нужен больше. Для меня жизнь – это вызов, мне это нравится. Мне нравится делать людей счастливыми.

    Я бы хотел, чтобы однажды он приехал в Италию. Я надеюсь, что он примет вызов, как я. Но если он счастлив там, то я уважаю это.

    Он фантастический игрок и хороший парень, но я здесь [в Италии] ничего не пропускаю. Это моя новая жизнь и я счастлив», – сказал Роналду.

    Источник: Football Italia

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    10.12.2018 12:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +540

      dolf666 10 декабря 2018, 18:10

      Перешёл в единственный доминирующий клуб, и берёт на слабо Месси теперь, умён Роналду не по годам, и думает что тот за ним хвостиком побежит

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 16:58

      Нет смысла Месси менять Барселону на какой то итальянский клуб. Почти всю карьеру он играл за этот клуб и счастлив в нем.

      3
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      Рейтинг: +982

      O-Z 10 декабря 2018, 15:56

      Уверен месси сдуетя перейдя в другой клуб. Будет на уровне сборной играть на максималках.

      0
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 10 декабря 2018, 15:47

      В ЛЧ докажешь что ты типа лучший.
      ‘Я тут в Италии ничего не пропускаю’ Конечно, ты ж не вратарь.

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 10 декабря 2018, 15:35

      Если жребий в ЛЧ сведет, то может однажды и приедет!

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kella 10 декабря 2018, 19:29

      да но только ювентус отгребет от барсы !

      -1
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      Рейтинг: +1389

      Fin035 10 декабря 2018, 15:05

      Месси уйдет только в одном случае, если попросят!

      2
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      Рейтинг: +3

      vaserto 10 декабря 2018, 14:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -5
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 10 декабря 2018, 13:28

      ага и его в Юве, тогда будет фулл комплект)))) а если серьезно то навряд ли какая-нибудь команда в сериАле(при всем уважении ко всем командам) потянет запросы Месси если он вдруг решит сменить обстановку

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 декабря 2018, 13:25

      Нууу, дитя дитём этот Роналду, на слабо берет. И без его вызывалок Месси счастлив и неплохо зарабатывает. И Барселона покруче Ювентуса смотрится. Чего еще надо?

      2
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 10 декабря 2018, 13:13

      Хорошо что между ними возникли хорошие добрые отношения и особенно взаимная поддержка.

      2
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