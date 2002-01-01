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    Гвардиола: «Ливерпуль» – это сейчас менее важная проблема. «Сити» должен думать об игре с «Саутгемптоном»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал соперничество своей команды с «Ливерпулем» в этом чемпионате Англии.

    «С января по февраль прошлого сезона люди говорили: «Борьба в АПЛ закончилась». Нелегко жить с этим.

    Люди говорили о нашем матче с «Ливерпулем» месяц назад, а до игры с ними у нас было три-четыре встречи.

    Футбол заключается в том, что вы можете выиграть много матчей и поиграть много матчей. Тренируя «Барселону», я в один из периодов уступил в четырех играх подряд.

    «Ливерпуль» – это сейчас менее важная проблема, мы должны думать о «Саутгемптоне».

    Я не забываю, кто мы такие, насколько у нас хорошая команда, какие у меня исключительные ребята в раздевалке.

    Реальность в том, что мы проиграли три из четырех последних матчей. Если вы хотите по-настоящему навязать борьбу, вам необходимо выигрывать вновь. В противном случае это будет невозможно», – сказал Гвардиола.

    • Матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 3 января.
    • Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице, опережая «Сити» на семь очков.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41424

      Рубик Докоян 33 минуты назад

      Эти игры покажут наступил спад у "Мансити" или нет.

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