Гвардиола: «Ливерпуль» – это сейчас менее важная проблема. «Сити» должен думать об игре с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал соперничество своей команды с «Ливерпулем» в этом чемпионате Англии.

«С января по февраль прошлого сезона люди говорили: «Борьба в АПЛ закончилась». Нелегко жить с этим.

Люди говорили о нашем матче с «Ливерпулем» месяц назад, а до игры с ними у нас было три-четыре встречи.

Футбол заключается в том, что вы можете выиграть много матчей и поиграть много матчей. Тренируя «Барселону», я в один из периодов уступил в четырех играх подряд.

«Ливерпуль» – это сейчас менее важная проблема, мы должны думать о «Саутгемптоне».

Я не забываю, кто мы такие, насколько у нас хорошая команда, какие у меня исключительные ребята в раздевалке.

Реальность в том, что мы проиграли три из четырех последних матчей. Если вы хотите по-настоящему навязать борьбу, вам необходимо выигрывать вновь. В противном случае это будет невозможно», – сказал Гвардиола.