«Реал» готов заплатить 60 миллионов за защитника «Тоттенхэма» Санчеса

Уже за лавочников такие бабки предлагают...
«Реал» хочет приобрести центрального защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса.
Колумбиец может рассмотреть вариант с уходом из лондонского клуба из-за недостатка игрового времени.
22-летним футболистом интересуются «ПСЖ», «Милан» и «Барселона», но мадридцы готовы предложить за Санчеса 60 миллионов евро, что делает их лидером в борьбе за игрока.
- Контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
- В текущем сезоне защитник провел за лондонцев 15 матчей во всех турнирах.