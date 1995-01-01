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    «Реал» готов заплатить 60 миллионов за защитника «Тоттенхэма» Санчеса

    «Реал» хочет приобрести центрального защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса.

    Колумбиец может рассмотреть вариант с уходом из лондонского клуба из-за недостатка игрового времени.

    22-летним футболистом интересуются «ПСЖ», «Милан» и «Барселона», но мадридцы готовы предложить за Санчеса 60 миллионов евро, что делает их лидером в борьбе за игрока.

    • Контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
    • В текущем сезоне защитник провел за лондонцев 15 матчей во всех турнирах.

    Источник: Don Balon

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