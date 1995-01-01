«Реал» готов заплатить 60 миллионов за защитника «Тоттенхэма» Санчеса

«Реал» хочет приобрести центрального защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса.

Колумбиец может рассмотреть вариант с уходом из лондонского клуба из-за недостатка игрового времени.

22-летним футболистом интересуются «ПСЖ», «Милан» и «Барселона», но мадридцы готовы предложить за Санчеса 60 миллионов евро, что делает их лидером в борьбе за игрока.