Мать Рабьо пытается выбить у «Барселоны» более выгодный контракт для сына

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо, как уже сообщалось ранее, может покинуть команду в зимнее трансферное окно или летом по истечении контракта.

Основным претендентом на 23-летнего футболиста считается «Барселона». Ранее сообщалось, что француз уже согласовал с сине-гранатовыми предварительное соглашение.

Тем не менее, мать игрока, которая выступает в качестве его агента, потребовала, чтобы каталонцы улучшили свое предложение по контракту.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать полузащитника в «Барселону» в январе за 5 миллионов евро.