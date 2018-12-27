Мать Рабьо пытается выбить у «Барселоны» более выгодный контракт для сына

Да не нужен он Барсе при живых то Ракитиче, Видале, Бускетсе, Коутиньо, Артуре и Роберто
Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо, как уже сообщалось ранее, может покинуть команду в зимнее трансферное окно или летом по истечении контракта.
Основным претендентом на 23-летнего футболиста считается «Барселона». Ранее сообщалось, что француз уже согласовал с сине-гранатовыми предварительное соглашение.
Тем не менее, мать игрока, которая выступает в качестве его агента, потребовала, чтобы каталонцы улучшили свое предложение по контракту.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать полузащитника в «Барселону» в январе за 5 миллионов евро.
- Контракт Рабьо с французским клубом истекает в июне 2019 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за парижан 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
- В услугах Рабьо заинтересованы «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».