Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Мать Рабьо пытается выбить у «Барселоны» более выгодный контракт для сына

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо, как уже сообщалось ранее, может покинуть команду в зимнее трансферное окно или летом по истечении контракта.

    Основным претендентом на 23-летнего футболиста считается «Барселона». Ранее сообщалось, что француз уже согласовал с сине-гранатовыми предварительное соглашение.

    Тем не менее, мать игрока, которая выступает в качестве его агента, потребовала, чтобы каталонцы улучшили свое предложение по контракту.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать полузащитника в «Барселону» в январе за 5 миллионов евро.

    • Контракт Рабьо с французским клубом истекает в июне 2019 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за парижан 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
    • В услугах Рабьо заинтересованы «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2773

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Да не нужен он Барсе при живых то Ракитиче, Видале, Бускетсе, Коутиньо, Артуре и Роберто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41424

      Рубик Докоян 1 час назад

      Там из мамы надо дурь выбивать...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105790
    #2
    Zenit-84
    76562
    #3
    Chernyi Lis
    72607
    #4
    Андрей Ермошин
    68536
    #5
    DeMoN-FCMU
    63357
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru