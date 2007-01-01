Асхабадзе: «В РПЛ Промес давно доказал свой уровень, а в Испании ему приходится заново это делать»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе высказался о возможном возвращении в московский клуб полузащитника «Севильи» Квинси Промеса и о причинах неудачной игры голландца в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист выразил желание вернуться в «Спартак», из которого перешел в «Севилью» летом 2018 года.

«В принципе, футболист такого уровня, который зарекомендовал себя как один из лучших легионеров российского чемпионата, необходим любой команде. Во-первых, никто не отменял ротацию. Во-вторых, «Спартак», судя по сообщениям СМИ, собирается избавиться от нескольких футболистов. Если это действительно произойдeт, то состав будет вполне оптимизирован. Если же они останутся, возвращать Промеса с его зарплатой будет немного странно.

С чем связана неудачная игра Промеса в «Севилье»? Это вопрос адаптации. К тому же, на мой взгляд, он не до конца понял, что Примера отличается от РПЛ. Он настолько привык к формату российского первенства, что ему оказалось сложно перестроиться. Плюс у него очень большой контракт. Ему приходится заново доказывать свой уровень, а Квинси привык, что в России давно это сделал», – сказал Асхабадзе.