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    Асхабадзе: «В РПЛ Промес давно доказал свой уровень, а в Испании ему приходится заново это делать»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе высказался о возможном возвращении в московский клуб полузащитника «Севильи» Квинси Промеса и о причинах неудачной игры голландца в чемпионате Испании.

    Ранее сообщалось, что 26-летний футболист выразил желание вернуться в «Спартак», из которого перешел в «Севилью» летом 2018 года.

    «В принципе, футболист такого уровня, который зарекомендовал себя как один из лучших легионеров российского чемпионата, необходим любой команде. Во-первых, никто не отменял ротацию. Во-вторых, «Спартак», судя по сообщениям СМИ, собирается избавиться от нескольких футболистов. Если это действительно произойдeт, то состав будет вполне оптимизирован. Если же они останутся, возвращать Промеса с его зарплатой будет немного странно.

    С чем связана неудачная игра Промеса в «Севилье»? Это вопрос адаптации. К тому же, на мой взгляд, он не до конца понял, что Примера отличается от РПЛ. Он настолько привык к формату российского первенства, что ему оказалось сложно перестроиться. Плюс у него очень большой контракт. Ему приходится заново доказывать свой уровень, а Квинси привык, что в России давно это сделал», – сказал Асхабадзе.

    • Контракт Промеса с «Севильей» рассчитан до июня 2023 года.
    • В текущем сезоне 26-летний футболист провел за испанскую команду 22 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: RT

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +43701

      zigbert 21 минуту назад

      В Севилье его позиция выглядит несколько иначе.

      0
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      Рейтинг: +4838

      parevg 58 минут назад

      Вообще-то прошло всего пол года, то есть время на адаптацию к новой стране, к новым партнерам, к другому стилю игры .
      В спартаке он был звездой, а в Севилье, один из...
      Думаю весной он заиграет.

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